Genç Doktor Evde Ölü Bulundu

HAYATINA SON VEREN DURUM

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde görevli araştırma görevlisi Dr. Anıl Canbaş’tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar sonrasında, Canbaş’ın yaşadığı Kötekli Mahallesi TOKİ konutlarına polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDEKİ DURUM VE İNCELEME

Eve ulaşan ekipler, Dr. Anıl Canbaş’ı hareketsiz bir şekilde buldu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ile olay yeri inceleme ekipleri, detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Vücudunda yara veya darp izine rastlanmayan Canbaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.