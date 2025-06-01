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Genç Doktor Evinde Hayatını Kaybetti

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DR. ANIL CANBAŞ’TAN HABER ALINAMADI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde çalışan araştırma görevlisi Dr. Anıl Canbaş’tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası Canbaş’ın ikamet ettiği Kötekli Mahallesi TOKİ konutlarına polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

EVE GİREN EKİPLER HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Eve giren ekipler, hareketsiz halde bulunan Anıl Canbaş’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Canbaş’ın vücudunda herhangi bir yara veya darp izine rastlanmadı. Anıl Canbaş’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.

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