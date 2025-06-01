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Genç Doktor Evinde Ölü Bulundu

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GİZEMLİ ÖLÜM OLAYI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde görevli araştırma görevlisi Dr. Anıl Canbaş’tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine acilen Canbaş’ın Kötekli Mahallesi TOKİ konutlarındaki evine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE GÖRÜLEN DURUM

Eve ulaşan ekipler, hareketsiz şekilde bulunan Anıl Canbaş’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalardan sonra, vücudunda yaralanma veya darp izine rastlanmayan Anıl Canbaş’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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