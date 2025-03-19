Genç Doktorun Ölümü Sağlık Camiasını Yasa Boğdu

GENÇ DOKTORUN ANİ VEFAATI
Çine Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan 30 yaşındaki Dr. Derya Ece Başkaya’nın beklenmedik ölümü, Aydın’daki sağlık topluluğunu derin bir üzüntüye soktu. Genç doktorun hayatını kaybettiği, son zamanlarda pankreas iltihabı nedeniyle tedavi edildiği bilgisi edinildi.
PANKREAS İLTİHABI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Durumu giderek kötüleşen genç doktorun, pankreas iltihabı sebebiyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Dr. Başkaya’nın cenazesinin, İzmir’in Ödemiş ilçesinde defnedileceği belirtildi.