Genç Gassal, Ailesinin İmam Beklentisini Anlattı

HAFIZLIKTAN GASSALLIĞA GEÇİŞ

Antakya’da yaşayan Nihat Ateş, 2017 yılında hafızlık eğitimine başladı ve dört yıl sonra bu eğitimini tamamlayarak hafız oldu. Ailesinin imam olmasını beklemesine rağmen Ateş, gassallık mesleğine yöneldi. 20 yaşında mesleğe adım atan Ateş, şu an Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nda bir yıldır gassallık yapıyor. Gassallık mesleğini severek icra ettiğini belirten Ateş, bu meslekten dolayı evlilikle ilgili herhangi bir kaygı yaşamadığını ifade ediyor. Bazı bireylerin “beni sen yıkayacaksın” diyerek ona vasiyet ettiklerini de paylaştı.

AİLESİNİN BEKLENTİLERİNE RAĞMEN GASSALLIK SEÇİMİ

Nihat Ateş, ailesinin kendisine imam olmasını önerdiği zamanların ardından gassallık mesleğini seçtiğini söyledi. “2017 yılında hafızlığa gittim ve 2021 yılında bitirdim. Gassallık mesleğine ilgi duydum. Mevlüt hocam daha önce gassal olmuştu, beraberce bu mesleği öğrenmeye gittiğimde nasıl bir meslek olduğunu merak ettim. 20 yaşımda gassallığa başladım ve bir yıldır da bu mesleği sürdürüyorum. Gassallık, dışarıdan bakıldığında görüldüğü gibi basit bir meslek değil; çok ibret alınacak zorlukları var. Bu mesleği severek yapıyorum. Ailem başlangıçta normal tepkiler verdi. Ben bu durumu önceden onlarla konuşmuştum. İçimde bir istek olduğunu söyledim ve onlar da ‘tamam o zaman sorun yok’ dediler. Ailem imam olmamı istedi ama ben gassal olacağım dedim. Sonrasında mesleği benimsemeye başladım ve sürdürüyorum.” diye konuştu.