Genç Gıda Mühendisi Hastanede Hayatını Kaybetti

ANTALYA’DA YAŞANAN TRAJEDİ

Antalya’da, çalıştığı 5 yıldızlı otelde aniden fenalaşan 24 yaşındaki gıda mühendisi Osman Süzen, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay, Manavgat ilçesinde yer alan otelde yaşandı. Yeni bir göreve başlayan Süzen, aniden yere yığıldı. Mesai arkadaşları durumu hızlıca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, otelin sağlık ekibi ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

ACİL YARDIM MÜDAHALESİ

Olay anında, 112 Acil Sağlık ekipleri derhal otelin bulunduğu yere geldi. Genç mühendis, hastaneye kaldırılırken mesai arkadaşları başından ayrılmadı. Manavgat’taki özel bir hastaneye ambulansla ulaştırılan Süzen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ CENAZEYİ TESLİM ALDI

Herhangi bir rahatsızlığı olmadığı belirtilen Osman Süzen’in ölüm haberini alan ailesi ve yakınları hastaneye akın etti. Sinir krizi geçiren aile, acı haberi büyük bir üzüntüyle karşıladı. Genç mühendisin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşlemlerinin ardından Süzen’in cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Akseki ilçesine götürüldü.