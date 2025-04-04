Genç Gıda Mühendisi Hastanede Hayatını Kaybetti

GENÇ MÜHENDİSİN ANİ ÖLÜMÜ

Antalya’da çalışan 24 yaşındaki gıda mühendisi, çalıştığı 5 yıldızlı otelde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılarak hayatını kaybetti. Olay, dün Manavgat ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleşti. Kısa bir süre önce gıda mühendisi olarak işe başlayan Osman Süzen (24), birden yere yığıldı. Mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Genç mühendise ilk müdahale otelin sağlık ekibi tarafından yapıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine otele gelen 112 Acil Sağlık ekibi, genç gıda mühendisini hastaneye götürdü. Mesai arkadaşları ise başından bir an olsun ayrılmadı. Ambulansla Manavgat’taki özel bir hastaneye sevk edilen Süzen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ YAS TUTUYOR

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenilen Süzen’in ölüm haberini alan ailesi ve yakınları hastaneye koştu. Acı haberi alan Süzen’in ailesi sinir krizi geçirdi. Genç mühendisin kesin ölüm nedeninin anlaşılması amacıyla cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bugün morgdan alınan cenaze, ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı ve defnedilmek üzere Akseki ilçesine götürüldü.