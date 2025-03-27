Genç Gönüllüler’den Çocuklara Ramazan Şöleni

ETKİNLİĞİN AMACI VE GÖRÜNTÜLERİ

Uluslararası Genç Derneği’nin gönüllü gençleri tarafından gerçekleştirilen “Genç Gönüllüler’le Çocuk Şöleni”, Fatih Camii’nde Ramazan’ın manevi havasını çocuklarla buluşturdu. Etkinlikte çocuklar, cami ile bağlarını güçlendirirken geleneksel oyunlar ve kültürel aktivitelerle Ramazan coşkusunu yaşadı. Camii avlusu, etkinlik sırasında rengarenk görüntülere sahne oldu.

GELENEKSEL OYUNLAR VE HEDİYELER

İp atlama, mendil kapmaca, yüz boyama ve halat çekme gibi klasik oyunlarla eğlenen çocuklar, Türk kültürünün önemli bir unsuru olan Karagöz-Hacivat gölge oyunu gösterimini de izleme fırsatı buldu. Ayrıca etkinlikte, çocuklara mısır, çikolata, boyama kitabı ve balon gibi hediyeler dağıtılarak gülümsemeleri sağlandı.

KONFERANS VE AİLELERDEN DESTEK

Genç Gönüllüler adına söz alan Muhammed Emin Avcı, “Amacımız, çocukların camiyi sevgi ve neşeyle hatırlamalarını sağlamak. Bu etkinlik, onların kalbinde camiye dair güzel bir iz bıraktı. Gönüllü arkadaşlarımızla bu mutluluğa ortak olmak bize de enerji verdi” şeklinde değerlendirme yaptı. Ramazan boyunca Valide-i Cedid Camii başta olmak üzere farklı noktalarda benzer etkinlikler düzenleyen Genç Gönüllüler, ailelerin de tam desteğini aldı. Program, çocukların coşkulu katılımı ve caminin avlusunda yankılanan kahkahalarla başarıyla sona erdi.