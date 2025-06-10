Genç İlçesinde Kazada 3 Kişi Yaralandı

OTOMOBİL DEVRİLDİ, AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI

Bingöl’ün Genç ilçesinde meydana gelen bir kazada, aynı aileden 3 kişinin yaralanmasına neden olan bir otomobil devrildi. Alper Sayın’ın kullandığı 46 EV 099 plakalı araç, Yayla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

KAZADA YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda, sürücü Alper Sayın ile birlikte araçta bulunan, kimlikleri henüz tespit edilemeyen eşi ve çocukları yaralandı. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.