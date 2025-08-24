Genç İşletmeci, Oda Durumunu Paylaştı

GENÇ İŞLETMCİ KONUŞUYOR

Konaklama işletmeciliği yapan genç bir kadın, kısa sürede dikkat çeken görüntüler paylaştı. Bir müşterinin teslim ettiği odanın durumu karşısında isyan eden işletmeci, “Bu kadarını ilk defa görüyorum. Böyle yaşanmaz” diyerek tepkisini ortaya koydu. Paylaşılan görüntülerde, odanın tanınmayacak kadar kötü bir durumda olduğu açıkça görülüyor. Yerlere saçılmış çöpler, dağılmış yataklar ve kullanılamaz haldeki banyo ile lavabo, izleyenlerde büyük bir şaşkınlık yarattı.

KENDİNE HIZLA DÖNÜŞ YAPMAK ZORUNDA

Bu alanda yıllardır çalışan genç işletmeci, böyle bir durumla daha önce karşılaşmadığını belirtti. Duygularını kamera karşısında dile getirirken, “Vicdanı olan kimse bu kadarını yapmamalı. Benim 1-2 saat içinde bu odayı temizleyip başka bir misafire verebilmem imkanım yok. Perdelere varana kadar çikolata içinde, koltuklar yağ içinde” şeklinde sözler kullandı. Görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından pek çok kullanıcı genç kadına destek mesajları gönderdi.

SOSYAL MEDYA TEPKİSİ

Kimi kullanıcılar, “İşletmeciler gerçekten çok zor şartlarda çalışıyor” şeklinde yorumlar yaparken, bir diğer grup ise “Müşteri olmak her şeyi yapma hakkı vermez” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Bu olay, konaklama sektörüyle ilgili önemli bir tartışmanın ortaya çıkmasına neden oldu.