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Genç Kadın Balkonun Kenarına Çıktı

KADIN BALKONDAN ATLADI

Aydın Efeler ilçesinde, Adnan Menderes Mahallesi’nde bilinmeyen bir sebepten dolayı bunalıma girdiği belirtilen genç bir kadın, apartmanın 4. katındaki evin balkonuna çıktı. Çevredekiler, kadının durumu hakkında endişelerini dile getirerek bir yandan 112 Acil Çağrı Merkez’inden yardım talep etti. Diğer taraftan ise, genç kadına sakinleşmesi için ikna etmeye çalıştı.

Kadın, çevresindekilerin uyarılarına aldırış etmeden, balkon demirlerini aşıp kendini boşluğa bıraktı. Bu olayın anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Genç kadının beton zemine çakıldığını görenler, bu duruma büyük bir panik ve sinir krizi geçirerek tepki gösterdi. Kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.

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