Gündem

Genç Kadın Belgrad Ormanı’nda Kayıp

genc-kadin-belgrad-ormani-nda-kayip

OLAYIN GELİŞİMİ

Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde yaşayan 36 yaşındaki Ece Güler, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Arkadaşına gönderdiği mesajda Belgrad Ormanı’na gittiğini bildirdi. Ancak, Güler’den bir daha haber alınamadı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Ece Güler’in arkadaşının durumu bildirmesi üzerine AFAD, AKUT, Sarıyer Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi’ne bağlı arama kurtarma ekipleri, bugün Belgrad Ormanı’nda geniş kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Bununla birlikte Ece Güler’in ailesi, kayıp başvurusunda bulunmak üzere polise gitti.

ÖNEMLİ

Flaş

Kızılay’dan Madencilere Yer Altında İftar İkramı

Zonguldak’ta Kızılay, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda madencilere iftar yemeği düzenledi. Kızılay yetkilisi, yer altının duygusal etkilerini vurguladı.
Gündem

17 Yaşındaki Genç Sokakta Cinayet İşledi

Tokat'ın Turhal ilçesinde, 17 yaşındaki bir genç, sokakta tartıştığı akranını bıçaklayarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.