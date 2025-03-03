Genç Kadın Belgrad Ormanı’nda Kayıp

OLAYIN GELİŞİMİ

Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde yaşayan 36 yaşındaki Ece Güler, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Arkadaşına gönderdiği mesajda Belgrad Ormanı’na gittiğini bildirdi. Ancak, Güler’den bir daha haber alınamadı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Ece Güler’in arkadaşının durumu bildirmesi üzerine AFAD, AKUT, Sarıyer Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi’ne bağlı arama kurtarma ekipleri, bugün Belgrad Ormanı’nda geniş kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Bununla birlikte Ece Güler’in ailesi, kayıp başvurusunda bulunmak üzere polise gitti.