Genç Kadın, Dolandırıcıdan Tehdit Aldığını Söyledi

OLAYLARIN GÖLGESİNDEKİ TEHDİTLER

Mardin’e taşındıktan sonra internetten tanıştığı bir adam aracılığıyla 55 milyon liralık mal varlığını kaybeden Fatma Kovan, olay sonrası aldığı ölüm tehditleriyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun yanı sıra eski eşinin sahte eczacılık diploması olduğunu da öne sürdü.

Mardin’e taşınan Kovan, dolandırıcılık suçlamasıyla açılan hukuk mücadelesinin yanı sıra sahip olduğu mal varlığını geri almak için de dava süreci başlattı. Bodrum’da tanıştığı A.K.’nin kendisini dolandırmasını takip eden günlerde, tehdit mesajları ve telefonları almaya başladığını paylaştı. Kovan, ölümü kendisi için değil, kızı için umduğunu belirtti.

TEHDİTLERİN ARTTIĞI SÜREÇ

Fatma Kovan, dolandırıcılık olayının medyaya yansımasının ardından tehditlerin yoğunlaştığını ifade etti. “Ekrana ve gazetelere çıktıktan sonra ölümle tehdit edilmeye başladım. Hemen her gün korkutucu mesajlar alıyorum” diyen Kovan, kendisine yöneltilen tehditlerin kaynağının çoğunun A.K.’nın tanıdıklarından geldiğini belirtti. Kendisi için korkmadığını ancak kızı için endişe duyduğunu söyledi.

Kızını parka çıkardığında bile tedirgin olduğunu dile getiren Kovan, etrafında yaşanan olaylara dair dikkatli olmak zorunda hissettiğini vurguladı.

Ex eşinin eczacılık diplomasının sahte olduğunu savunan Kovan, “Bu belge, eski eşimin aldığı sahte bir diploma. Para karşılığı alınmış” ifadelerini kullandı. Kovan, eski eşinin Ukrayna’ya bir kez bile gitmediğini ve bu denli bir diplomayı hak edemeyeceğini dile getirdi. “Bu insanın eczacılık yapmadığını biliyorum. Bunun mülakata tutulması lazım” diyerek yetkililere seslendi.

MAĞDURİYETİ VE ADALLET ARAYIŞI

Dolandırıcılık iddialarıyla süren davalarının sonucuna dair inancını kaybetmeyen Kovan, “55 milyon liralık mal varlığımı hileli yollarla elimden aldı” şeklinde konuştu. Her konuda haklı olduğuna inandığını ve yaşadıklarının tüm topluma duyurulması gerektiğini söyledi.

Fatma Kovan’ın avukatı Erol Üstündağ, müvekkilinin ölüm tehditleriyle ilgili savcılığa başvurduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini aktardı.