Genç Kadın, Eski Eşini İstediği İçin Atladı

OLAYIN DETAYLARI

Ankara’da ailesinin eski kocasıyla barışma baskısına maruz kalan 27 yaşındaki kadın, bu ısrarlar karşısında öfkelenerek 4. kattaki evinin balkonundan atladı. Ağır yaralanan genç kadın, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Olay, Mamak’ta meydana geldi. İddialara göre, G.A.’nın boşandığı eşi, iki çocuğunu annesine teslim ettikten sonra, G.A.’nın annesi ile eski damadı arasında apartman önünde bilinmeyen bir nedenden ötürü bir tartışma yaşandı. Bu gerginlik, o sırada evde bulunan G.A. ve babasına da yayıldı. Babasının eski eşiyle barışması gerektiği yönündeki ısrarları karşısında sinirlenen G.A., hayatında başka birisi olduğunu ifade ederek, evin balkonundan aşağıya atladı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Aile üyelerinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan G.A., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi süren genç kadın, yoğun bakımda tedavi altında tutulurken, G.A.’yı tutmaya çalışan eski kocasının da hafif yaralandığı öğrenildi.

AÇIKLAMALAR VE TAHMİNLER

Olay hakkında bilgi veren ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, “Genç kız daha önce akrabasıyla bir evlilik yaşamış ve boşanmış. Ardından başka biriyle ilişki yaşamaya başlamış. Ailesi de sürekli onun eski eşiyle barışmasını istemiş. Dün benzer bir durum yaşanmış ve genç kadın ısrarlara dayanamayınca intihar teşebbüsünde bulunmuş. Durumu şu an ağır. Tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Eski eşi buraya geldiğinde yine tartışmalar çıkmış ve yaşadıklarını kaldıramayınca böyle bir şey yapmış” şeklinde konuştu. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.