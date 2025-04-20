Genç Kadın Güreşçiler, Uluslararası Başarı Hedefliyor

BAŞARILI GENÇ GÜREŞÇİLER, ULUSLARARASI HEDEFİMİZ VAR!

Katıldıkları ulusal organizasyonlarda çeşitli dereceler elde eden genç kadın milli güreşçiler, başarılarını uluslararası düzeye taşımayı hedefliyor. Ağrı’da güreşe başlamış olan ve antrenörünün tayini nedeniyle Zonguldak’a transfer olan 17 yaşındaki milli sporcu Şeyma Çacar ile 17 yaşındaki Hazal Tabak ve 15 yaşındaki Ecrin Karademir, minderdeki başarılarıyla dikkat çekmek için Fener Sporcu Fabrikası Antrenman Salonu’nda sıkı bir çalışma sürdürüyor. Son olarak 15-16 Nisan tarihlerinde Çorum’da düzenlenen 20 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda, Hazal Tabak 76 kiloda ikinci, Şeyma Çacar da 55 kiloda üçüncü oldu. Ecrin Karademir ise 13-14 Mart tarihlerinde Tekirdağ’da gerçekleştirilen 15 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda 73 kiloda üçüncülük elde etti. Ecrin, Antalya’da 2-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak “Zafer Turnuvası”na, Hazal ve Şeyma ise “Şampiyonlar Turnuvası”na katılacak. Bu organizasyonlarda başarılı olmaları halinde İtalya’da 30 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’na katılma şansı elde edecekler.

ŞEYMA: “YOĞUN BİR HAZIRLIK SÜRECİNDEN GEÇİYORUZ”

Şeyma Çacar, AA muhabirine gerçekleştirilen bir söyleşide, 4 yıl önce Ağrı’da güreş yapmaya başladığını ve antrenörünün tayini yüzünden Zonguldak’a transfer olduğunu ifade etti. Başarılı bir spor kariyeri hedeflediğini dile getiren Şeyma, “Hedeflerime adım adım gidiyorum. Şu anki hedefim Şampiyonlar Turnuvası’nda en iyi şekilde derece yapmak. Sonra da Avrupa, dünya ve olimpiyatlar olarak devam etmek istiyorum.” diye konuştu. Şeyma, aileden uzakta olmanın zorluklarını yaşadığını, fakat takım arkadaşlarının ve antrenör Murat Çakır’ın destek verdiğini belirterek, “Aile şefkatini bana gösterdiler. Ailemden kilometrelerce uzaktayım. Onları gururlandırmak için hırs ve azimle çalışıyorum. Daha iyi başarılar elde edeceğime inanıyorum. Yoğun bir hazırlık sürecinden geçiyoruz.” dedi.

HAZAL: “İYİ BİR SPORCU OLMAYI PLANLIYORUM”

Hazal Tabak ise çalışmalara yoğun bir tempoda devam ettiklerini aktardı. “Belli bir programımız var. Minder, koşu, ağırlık, kondisyon gibi ayrı günlerde çalışma programlarımız var.” diyen Hazal, sezon başında 17 yaş altı hedefleri bulunduğunu, küçük bir sakatlık geçirdikten sonra 20 yaş altı için çalışmalarına devam ettiğini kaydetti. “20 yaş altı benim için beklemediğim şekilde 17 yaş altından daha iyi geçti ve final görmek nasip oldu. İkincilik madalyası aldım. Bunun sayesinde de Şampiyonlar Turnuvası’na katılacağım.” açıklamasında bulundu. Altyapıda derece yapmanın daha kolay olduğunu, fakat üst yaş gruplarında bu durumun zorlaştığını belirten Hazal, bu bilinçle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

ECRİN: “HEDEFİM AVRUPA VE DÜNYA”

Ecrin Karademir, 3 yıldır güreşle ilgilendiğini ve hem akademik başarı hem de spor alanında hedeflediğini belirtti. Çalışmalarını bu yönde sürdürdüğünü vurgulayan Ecrin, “Şampiyonalarda daha iyi başarılar elde etmeyi planlıyorum. Hedeflerimde öncelikle Avrupa ve dünya var. Olabildiğim kadar iyi bir sporcu olmayı planlıyorum.” dedi.

ANTRÖNÖR ÇAKIR: “AVRUPA ŞAMPİYONASI ŞANSI VAR”

Antrenör Murat Çakır, sporcularının iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini belirterek, çok çalışıp madalyalar kazandıklarını kaydetti. Sporcularının mayıs ayında Antalya’da yapılacak Zafer Turnuvası ve Şampiyonlar Turnuvası’na katılacağını aktaran Çakır, şampiyon olmaları durumunda Avrupa Şampiyonası’na katılma imkanı yakalayacaklarını söyledi. Şeyma’nın özverisinden bahseden Çakır, “Şeyma, Ağrı’dan ailesini bırakıp yanımıza geldi. Onu Zonguldak’a getirip liseye ve yurduna yerleştirdik. O da yüzümüzü kara çıkarmadı.” diye ekledi. Sporcuların sağlanan imkanlar sayesinde verimli bir hazırlık süreci geçirdiğine dikkat çeken Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.