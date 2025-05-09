Genç Kadın Hayatını Kaybetti, Uğurlandı

GENÇ KADIN CENAZE TÖRENİYLE UĞURLANDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleşen motosiklet kazasında hayatını kaybeden bir genç kadın, son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 09 AIR 738 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Saniye Yılmaz, plakası henüz tespit edilmeyen A.Ç. idaresindeki beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından acil durum ekiplerine bilgi verildi ve sağlık ile polis ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerle Saniye Yılmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sosyal medya platformlarında motosiklet üzerine içerikler üreterek kendine bir takipçi kitlesi oluşturan kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZE NAMAZI VE DEFİN İŞLEMLERİ

Buradaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan genç kadının cenazesi, Kirazpınar Mahallesi Hz. Ömer Camisi’ne getirildi. Burada, ikindi ezanı sonrasında düzenlenen cenaze namazının ardından genç kadın, Pelitli Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.