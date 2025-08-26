Haberler

Genç Kadın, Mesut Süre’ye Taciz İddiasında Bulundu

GENÇ KADINDAN TACİZ İDDİASI

Sosyal medya üzerinden bir genç kadın, ünlü komedyen Mesut Süre hakkında taciz iddiasında bulundu. Üniversitedeyken Süre’nin evinde yaşadığı olayı paylaşan kadın, “Karşı koymak için tüm gücümü kullandım. Derhal evden çıktım ve bir daha kendisiyle görüşmedim. O yemeği unutamıyorum” diyerek yaşadıklarını aktardı. İlişki Testi programının yapımcısı İda iletişim de Süre ile yollarını ayırdığını ilan etti.

EVCİL YEMEK DAVETİ

İddiaya göre, genç kadın bir staj programı kapsamında çay bahçesinde görüştüğü Mesut Süre’nin yemeğe davet edilmesiyle evine gitti. Genç kadın, burada ünlü komedyenin bir tacizde bulunduğunu belirtti. Şunları ifade etti: “Üniversitedeyken bir dergi çıkarıyorduk. Bu dergide alternatif komedi üzerine ‘az ünlü’ komedyenlerle bir söyleşi yapmak istedik. Tanışmamız böyle oldu. Daha sonra Mesut Süre benimle bir staj programı için görüşmek üzere iletişime geçti.”

YEMEKTEKİ OLAY

Kadın, “Acıktığını söyledi, ‘Yemek yiyelim’ dedi. Kabul ettim. ‘Dışarıda para harcamayalım, evde çok güzel yemek var bizde yiyelim’ dedi” diyerek daveti kabul etmesinin sebeplerine değindi. Süre’nin evinde yemek yedikten sonra yaşananları şu şekilde anlattı: “Gitme vakti geldiğinde beni kolumdan tutup koltuğa yatırdı. Üzerime çıktı. Öpmeye çalıştı. Güçlükle altından çıkabildim.” Genç kadın, Süre’nin kendisine yönelik “cinsiyetçilik yapmayan, beyefendi komedyen” olarak anıldığının altını çizen bir açıklama yaptı.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Mesut Süre’nin iddialarının ardından, yapımcı şirket, “Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahcubuz” şeklinde bir açıklama yaptı. Şirket, sosyal medyada yaşananları duyuracaklarını da belirtti. “Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi’nden duyurmaya söz veriyoruz” ifadelerine yer verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Reyhan Özcan, YKS’de 328’inci oldu. Kızılay’ın destekleri, motivasyon kaynağı oldu. Eğitimde eşitlik, umut veriyor. Kız kardeşi bilgisayar mühendisliğine devam ediyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor....

Muş'ta yaşayan Reyhan Özcan, YKS sınavında Türkiye genelinde 328. olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandı. Başarısında Kızılay'ın desteklerinin etkisi büyük oldu.
Haberler

Naz Ve Deniz, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikiz kardeşler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS'de başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Aileleri bu başarıdan dolayı mutluluk duyuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.