Genç Kadın Uyuşturucu Bağımlısı Oldu

GENÇ KADININ UYUŞTURUCU BELASI

Adana’da 10 yıl önce evlendiği eşi tarafından uyuşturucuya bağımlı hale getirilen 28 yaşındaki Zeynep Erdem, akli dengesini kaybetmesiyle birlikte iki çocuğuna bakamaz hale geldi. Devlet, Zeynep Erdem’in çocuklarına sahip çıktı. Seyhan ilçesindeki Yeşilyuva Mahallesi’nde yaşayan Erdem, S.E. ile tanışarak evlendi ve bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. Kendi işinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zeynep Erdem, uyuşturucu kullanan kocası tarafından maddeye alıştırıldı.

KESİNTİSİZ BİR ÇÖKÜŞ

Zeynep Erdem’in eşi, uyuşturucu satmaktan yargılandığı dönemde cezaevine girdi. Ancak bu süreçte, Zeynep Erdem’in bağımlılığı arttı ve bu nedenle işini kaybetmek zorunda kaldı. Çocuklarına bakamayan Erdem’in durumu, devletin iki çocuğuna sahip çıkmasına yol açtı. Süreç içinde aşırı uyuşturucu kullanımından dolayı akli sağlığını kaybeden Erdem, çocuklarını hiç göremez hale geldi. “Çocuklarım Sevgi Evlerinde kalıyor. Kendilerini göremiyorum, sadece resimlerine bakıyorum. 3 yıldır göremiyorum. Çok ağlıyorum ve üzülüyorum. Beni uyuşturucuya eşim alıştırdı. Uyuşturucudan kurtulmaya gücüm yok. Çocuklarımın geleceklerinin iyi olsun istiyorum” diye dile getirirken gözyaşları içinde kaldı.

ANNEYİ YİKTİKÇE YIKIYOR

Zeynep Erdem’in annesi 64 yaşındaki Kezban Atsatan, kızının yaşadığı durumdan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. “Kızım 6 yıldır uyuşturucu bağımlısı. Birine aşık oldu ve ona kaçtı, evlendiler. İki çocukları oldu ama kızımdan medet umuyorum, çok üzüntü içindeyim. İki çocuğunu devlet aldı ve şimdi göremiyor. Kızım bazen evi terk edip gidiyor, parklarda dilencilik yapıyor. Uyuşturucu kullanmaya devam ediyor, para bulursa 3 gün eve gelmiyor. Şuan çocuk gibi; ne yapacağını bilmiyorum, kendisini dışarı bırakacak durumda değilim. Allah rızası için yardım bekliyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.