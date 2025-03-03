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Genç Kadının AVM Tuvaletinde Saçını Yıkaması

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ANKARA’DA DİKKAT ÇEKEN SAÇ YIKAMA OLAYI

Ankara’da bir alışveriş merkezinin tuvaletinde saçlarını yıkayan genç bir kadın, o anları kayda alarak sosyal medyadan “Çok terledim ve saçlarım çok yağlı gözüküyordu” notunu paylaştı. Görüntülerde, kadının AVM tuvaletinde kullandığı bir şampuanla saçlarını yıkadığı ve ardından saçlarını kuruladığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA SINIRLARI ZORLAYAN PAYLAŞIM

Video, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak büyük dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, “Özgüvene hayran kaldım!” şeklinde olumlu yorumlar yaparken, diğerleri “AVM tuvaleti bunun için uygun bir yer mi?” diyerek hijyen açısından eleştiride bulundu. Bu durum, hem cesur bir davranış hem de alışveriş merkezi tuvaletlerinin toplumda tartışma konusu olduğunu göstermesi açısından önem taşıyor.

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