Genç Kadının Ölümüyle İlgili Soruşturma Sürüyor

KADININ YAŞAM MÜCADELESİ SONUCU KAYBEDİLDİ

Gaziantep’te parkta baygın halde bulunan 24 yaşındaki bir kadın, hastaneye kaldırıldıktan 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Genç kadının ailesi, cinsel istismar, zehirlenme ve uyuşturucu ile ilgili iddialarını gündeme getirirken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Olay, bir hafta önce Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi’nde gerçekleşti. Ailesinden uzun süre haber alamayan 24 yaşındaki Nesrin Panoğlu, bir parkta vatandaşlar tarafından baygın şekilde bulundu.

HASTANDEKİ MÜDAHALE YETMEDİ

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Nesrin Panoğlu’nu ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi’ne götürdü. 6 gün süren tedavi sürecinin ardından, genç kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Panoğlu’nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileye teslim edildi.

AİLEDEN CİNSEL İSTİSMAR VE UYUŞTURUCU İDDİALARI

Aile, olay sonrası acı dolu açıklamalar yaptı. Kız kardeşi Nesrin Panoğlu’nun ağabeyi İsmail Panoğlu, cinsel istismar, zehirlenme ve uyuşturucu madde iddialarında bulundu. Panoğlu, “Kız kardeşim uzun süre ortalıkta yoktu ama son 10 günde hiç haber alamıyorduk. Bir hafta önce polis bizi aradı ve kardeşimin yoğun bakımda olduğunu söyledi. Kardeşimi 10 gün boyunca bir evde hapsetmişler, cinsel tacizde bulunmuşlar. Uyuşturucu ve zehir vermişler, hiç yemek-su bile vermemişler. Zehir ciğerlerini parçalamış. Ölümüne sebep olan herkesin cezaevine girmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

OLAYLA İLGİLİ TUTUKLAMA

Öte yandan, soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Soner D. isimli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.