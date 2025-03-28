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Genç Kaleci Adıyaman Hatasıyla Dikkat Çekti

BODRUM FK’NIN GENÇ KALECİSİNE ÜZÜNTÜ DOLU ANLAR

Bodrum FK’nın 18 yaşındaki kalecisi Rüzgar Mehmet Adıyaman, Süper Lig’de ilk kez görev aldığı Fenerbahçe maçında, yaptığı hatayla dikkat çekiyor. Maçın 36’ncı dakikasında Fenerbahçe’nin sağ kanattan geliştirdiği atakta İrfan Can Kahveci, ortasını yapıyor. Bodrum FK’nın kalecisi Rüzgar Mehmet Adıyaman, topu tek yumrukla uzaklaştırmaya çalışırken, bir hatayla karşılaşıyor.

SONUÇTA GOL VE DUYGUSAL ANLAR

Rüzgar Mehmet Adıyaman’ın hatalı vuruşu sonrası, top Sebastian Szymanski’nin önünde kalıyor. Szymanski, bu fırsatı değerlendirerek topu ağlarla buluşturuyor. Bodrum FK’nın genç kalecisi, bu hatanın ardından derin bir üzüntü yaşıyor. Rüzgar’ı teselli edenler arasında Fenerbahçeli oyuncular İrfan Can Kahveci ve Sofyan Amrabat da yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI

Bu olay, sosyal medyada kısa sürede gündem haline geliyor. Futbolseverler, “Futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda dostluk ve dayanışma demektir” ifadeleriyle Fenerbahçeli futbolcuların Rüzgar Adıyaman’a gösterdiği desteğe övgüler yağıyor.

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