Genç, Kanyonda Düşerek Yaralandı

Olayın Gelişimi

Muş’un Kızılağaç Kanyonu’nda gezi yapan bir genç, dengesini kaybederek uçurumdan aşağı düştü. Edinilen bilgilere göre, olay sonrası çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine hızlıca bölgeye ekipler yönlendirildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen, ekipler yaralıya kısa sürede ulaşarak olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Hastaneye Taşıma Süreci

Yaralı, sedye ile güvenli bir bölgeye taşınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili detayların araştırılması sürüyor.