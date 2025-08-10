Haberler

Genç, Kanyonda Düşerek Yaralandı

Olayın Gelişimi

Muş’un Kızılağaç Kanyonu’nda gezi yapan bir genç, dengesini kaybederek uçurumdan aşağı düştü. Edinilen bilgilere göre, olay sonrası çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine hızlıca bölgeye ekipler yönlendirildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen, ekipler yaralıya kısa sürede ulaşarak olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Hastaneye Taşıma Süreci

Yaralı, sedye ile güvenli bir bölgeye taşınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili detayların araştırılması sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sındırgı’daki Deprem Anılarla Anlatıldı

Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası halk, yaşananları paylaştı. Yıkılan binalarda kurtarma ve inceleme çalışmaları sürüyor.
Haberler

Kırılan Ayakla Hastaneye Ulaşıldı

Muş'un Azıklı köyünde dağlık alanda ayağı kırılan 25 yaşındaki genç, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerinin çabalarıyla hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.