Genç Kız Bıçakla Yaralandı, Durum Ciddi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Burdur’un Tefenni ilçesinde, bir genç kız çalıştığı restoranda, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, akşam saat 19.00 civarında, Tefenni’deki alkollü bir restoranda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, restoranda çalışan Sinan D. ile Deniz A. arasında çıkan bir tartışma büyüdü ve Sinan D., Deniz A.’yı boynundan bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden hızla araçla kaçtı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAYDA HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Restorandaki diğer çalışanlar, durumun ciddiyetini anlayarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerine doğru hareket ederek Deniz A.’ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, öncelikle Tefenni Devlet Hastanesi’ne, ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ise Sinan D.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

AMBULANS TAKİBİ VE HASTANE GÜVENLİĞİ

Sinan D.’nin, ambulansın Burdur Devlet Hastanesi’ne götürdüğü Deniz A. hakkında bilgi aldıktan sonra, kendi aracıyla ambulansı takip ettiği bildirildi. Bunun üzerine polis ekipleri, il merkezi girişinde önlem alarak yolu kapattı. Jandarma ekipleri, ambulansı hastaneye kadar eskortladı. Ambulans hastaneye ulaştığında, güvenlik önlemleri artırıldı ve ilk müdahaleden sonra ekipler normale döndü. Sinan D.’nin yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.