Genç Kız Çerkezköy’de Kaçırıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, bir genç kız, kendisini isteyen kişi ve onun yengesi ile ağabeyi tarafından sokak ortasında kaçırıldığı iddia ediliyor. Olay, Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, V.A., hemşehrisi olan S.T. ile evlenmek için ailesine istekte bulundu. Ancak S.T.’nin ailesi, bu evliliğe onay vermedi.

KAÇIRMA ANI

Bu durum sonrasında V.A., ağabeyi ve yengesiyle birlikte S.T.’yi kaçırmaya karar verdi. Bir süre sonra S.T. caddede yürüdüğü esnada, V.A.’nın yengesi tarafından durduruldu. Yenge, bir süre S.T. ile konuşarak oyalarken, V.A. hafif ticari aracıyla bölgeye yanaştı. Arkada bekleyen ağabey, S.T.’yi kucaklayarak zorla araca bindirdi. Ardından kaçırılan genç, hızla alandan uzaklaştı ve bu anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

AİLESİ ŞİKAYETTE BULUNDU

S.T.’nin kaçırıldığını öğrenen ailesi durumu Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı’na ihbar etti. İhbarın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bu süreçte, V.A.’nın yengesi S.A. gözaltına alındı. Ayrıca, firar eden ağabey ve kaçırılan genç kızın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.