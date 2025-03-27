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Genç Kız Dev Kedi Balığı Yakaladı

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLAN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bir video, izleyenlere hem şaşkınlık hem de hayranlık duygusu yaşatıyor. Akarsuya giriş yapan genç bir kız, elini suyun dibine daldırarak devasa büyüklükte bir kedi balığı yakalamayı başarıyor. Soğukkanlı bir şekilde hareket eden genç, balığı çıkardığı anlarla izleyenleri hayrete düşürüyor.

KULLANICI YORUMLARI VE TEPKİLER

Söz konusu görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılarak viral hale geliyor. Kullanıcılar, genç kızın cesaretini takdir eden yorumlar yapıyor. Öte yandan birçok kişi, olayın nasıl gerçekleştiğine dair meraklarını dile getiriyor.

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