Genç Kız, İş Koşullarına Tepki Gösterdi

Genç bir kadın, katıldığı iş görüşmesi sırasında kendisine sunulan çalışma koşulları hakkında sosyal medyada şikayetlerini dile getirdi. Anlattıklarına göre, iş veren, çalışanların kendi bilgisayarlarını kullanmalarını talep ediyor, sigara içmeyi yasaklıyor ve yol ile yemek ücreti vermiyor.

İş yerinin, çevrede uygun fiyatlı yemek bulunabileceği şeklinde bir açıklamada bulunduğunu aktaran genç kadın, yemek getirme izninin ise “sulu yemek olmaması” koşuluyla verildiğini ifade etti. Paylaşımında, “Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz” şeklindeki ifadeleri, sosyal medyada büyük bir yankı buldu.

Romulo Cardoso, Leipzig’e 20 MİLYON avroya gitti

Göztepe, Romulo'yu Leipzig'e 20 milyon avro karşılığında transfer etti. Brezilyalı forvet, Türkiye kariyerinde 46 maçta 22 golle unutulmaz bir iz bıraktı.
Çorum’da Hacer ve Oğlu Toprağa Verildi

Çorum'da atık yağ tankına düşerek hayatını kaybeden Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat için cenaze töreni düzenlendi. Olay, temizlik sırasında gerçekleşti.

