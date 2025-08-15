Genç Kız, İş Koşullarına Tepki Gösterdi

İŞ GÖRÜŞMESİ TEPKİSİ

Genç bir kadın, katıldığı iş görüşmesi sırasında kendisine sunulan çalışma koşulları hakkında sosyal medyada şikayetlerini dile getirdi. Anlattıklarına göre, iş veren, çalışanların kendi bilgisayarlarını kullanmalarını talep ediyor, sigara içmeyi yasaklıyor ve yol ile yemek ücreti vermiyor.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

İş yerinin, çevrede uygun fiyatlı yemek bulunabileceği şeklinde bir açıklamada bulunduğunu aktaran genç kadın, yemek getirme izninin ise “sulu yemek olmaması” koşuluyla verildiğini ifade etti. Paylaşımında, “Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz” şeklindeki ifadeleri, sosyal medyada büyük bir yankı buldu.