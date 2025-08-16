Haberler

Genç Kız, Mevlit Yemeği Testi Yaptı

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Sosyal medya platformlarında yayımlanan bir video, kullanıcılar arasında yoğun bir tartışma başlattı. Görüntülerde genç bir kız, dedesi ve babaannesi için gerçekleştirilen mevlitte sunulan yemeklerin tadımını yaparak bu anları kaydetti. “Babaannem ve dedemin mevlit yemeği” ifadesiyle videoya giriş yapan genç kız, menüde bulunan etli nohut, helva, keşkek ve pilavı tanıttı.

TADIM YAPARKEN YORUMLAR GELİYOR

Tadım sürecinde genç kız, “Et olduğu için nohutu yemiyorum, pilava bakacağım, iyi duruyor. Yağlı yağlı ve tane tane” sözleriyle düşüncelerini paylaştı. Kısa bir süre içerisinde dikkat çeken video, pek çok farklı yorum aldı. Kullanıcılar, “Yüreğim sızladı. Babaannem vefat ettiğinde vazifemdir rahat etsin diye kendim yıkadım kefenledim emanet sonuçta”, “Yazıklar olsun nasıl bir gençlik geliyor böyle”, “Yemin ediyorum kafayı yemişsiniz”, “Ben ağlamaktan, hizmet etmekten kafanı kaldıramamıştım” gibi ifadelerle duygularını dile getirdi.

