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Genç Kız, Munzur Çayı’nda Düştü

DÜŞME OLAYI VE YARDIM EKİPLERİ

Tunceli’de, Munzur Çayı’na düşen genç kız, doktorların yoğun çabası sonrasında hayata döndü ve Tunceli Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Ovacık karayolu üzerindeki Venk Köprüsü civarında arkadaşlarıyla piknik yapan 17 yaşındaki Eylü Y., iddialara göre dengesini kaybedip suya düştü. Arkadaşlarının yaptığı ihbarla birlikte 112, AFAD, jandarma, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ekipleri olay yerine yönlendirildi.

KIZIN BULUNMASI VE MÜDAHALE

Ekiplerin çayda gerçekleştirdiği aramalar sonucunda Eylül Y., düştüğü yerden yaklaşık 400 metre uzaklıkta karşı kıyıda bulundu. Kalbi ve solunumu durmuş halde olan genç kıza burada ilk müdahale yapıldı. Ancak, bu müdahaleye yanıt vermeyince ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne taşındı. Hastaneye ulaştığında doktorların yoğun çabası ile bir süre sonra genç kızın kalbi yeniden çalışmaya başladı. Şu anda Tunceli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi edilen Eylül Y. ile ilgili olayla alakalı inceleme başlatıldı.

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