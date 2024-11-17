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“Genç Kız Otomobil Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti”

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NEVŞEHİR’DE KAZA ANI

Nevşehir ilinde akşam saatlerinde, Nevşehir-Niğde karayolu üzerindeki Güvercinlik köyü yakınlarında bir kaza meydana geldi. 24 yaşındaki Aleyna Özçelik, işten sonra köyüne gitmek amacıyla dolmuşa bindi. Köyünün karşı tarafında dolmuştan inen Özçelik, yolun karşısına geçmek isterken, Niğde istikametinden Nevşehir istikametine sefer yapan bir otomobilin çarpması sonucu feci bir şekilde yaralandı.

KAZA SONRASI GEREKEN YARDIM GÖNDERİLDİ

Olayı gören vatandaşların acil durumu bildirmesiyle birlikte, kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak sürücü Erhan K. gözaltına alındı. Yetkililer, kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.

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