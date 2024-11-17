Genç Kız Otomobilin Çarpmasıyla Vefat Etti

GECE SAATLERİNDEKİ TRAFİK KAZASI

Nevşehir’de akşam saatlerinde, Nevşehir-Niğde karayolu Güvercinlik köyü yakınlarında meydana gelen bir trafik kazasında, 24 yaşındaki Aleyna Özçelik iş çıkışı köyüne gitmek üzere dolmuşa bindi. Köyünün karşısında dolmuştan inen Özçelik, yolun karşısına geçmeye çalıştı.

OTOMOBİL GENÇ KIZA ÇARPTI

Niğde yönünden Nevşehir yönüne giden Erhan K. kontrolündeki 50 AH 111 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan genç kıza çarptı. Kaza anını gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KADININ HAYATINI KAYBETMESİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Özçelik’in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Erhan K. gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma süreci başlatıldı.