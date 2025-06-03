Genç kız, Paraşütün Kemeri’ni Çözmeye Çalıştı!

TATİL MACERASI TRAJEDİYE DÖNÜŞTÜ

Karadağ’ın tarihi ve turistik şehri Budva’da tatil yapan 19 yaşındaki Sırbistan vatandaşı Tijana Radonjic, eğlence amacıyla deniz paraşütü yaparken trajik bir kaza yaşadı. Genç kız, deniz paraşütü esnasında emniyet kemerini çözüp düşerek yaklaşık 50 metre yükseklikten denize düştü ve maalesef hayatını kaybetti. Radonjic’in bu anları güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

Radonjic’in deniz paraşütü sırasında kemerini çözmesi ve can yeleğini çıkarması hala gizemini korurken, çeşitli medya kuruluşları bunun anlık bir korku ve panik yüzünden istemsizce yapılmış olabileceğini öne sürüyor. Genç kızın kaza öncesinde denizden birkaç yüz metre yüksekteyken herhangi bir panik veya korku belirtisi göstermediği, aksine eğitim ve uçuş sırasında neşeli olduğu, çevresindeki insanlara el sallayarak mutluluğunu paylaştığı kaydedildi. Genç öğrencinin ailesi ise kızlarının intihara meyilli olmadığını ve olay esnasında halasıyla birlikte tatilde bulunduklarını belirtti.

TANITIM AMAÇLI FAALİYETLER

Sırbistan basını, hayatını kaybeden genç kızın Budva’da su sporu etkinlikleri düzenleyen bir ajansın tanıtım filminde rol almasının ardından ücretsiz deniz paraşütü yapma fırsatını kabul ettiğini ve gerekli eğitimleri de aldığını aktardı. Radonjic’in çekimlerinde yer alan su sporları ajansının sahibi Mirko Krdzic, “Genç kızın ölümünden dolayı çok üzgünüm. Ailesiyle iletişim kurup başsağlığı dilemek istiyorum. Yaşanan kaza nedeniyle hepimiz şoktayız” şeklinde konuştu. Genç öğrencinin cenazesi, ailesi ve okul arkadaşlarının katıldığı cenaze töreniyle Sırbistan’ın Novi Sad kentinde toprağa verildi.