Genç Kız Torpil Şakasıyla Yaralandı

TORPİL ŞAKASI GENÇ KIZIN GÖZÜNE ZARAR VERDİ

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde gençlerin yaptığı torpil şakası, 17 yaşındaki bir kızın gözünün yaralanmasına sebep oldu. Erzurum’da bir kurs merkezinde eğitim gören Z.K, arkadaşlarıyla birlikte kursun kapısının önünde oturup sohbet ederken yanlarında aniden çıkan bir patlama sesiyle korktular. Bu esnada, kursun hemen yanındaki başka bir binadan çıkan gençlerin attığı torpil, Z.K’nın oturduğu yerin hemen yanına düştü. Patlayan torpilin parçaları sol gözüne isabet eden Z.K, yaralandı.

İLK MÜDAHALE HASTANEDE YAPILDI

Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, Z.K’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Hastanede, Z.K’nın gözüne isabet eden parçalar nedeniyle ameliyat edilmesine karar verildi ve genç kız göz servisine yönlendirildi. Olay anında, torpilin patlama sesinin kurs merkezinin güvenlik kamerası tarafından kayda alındığı belirlendi.

VATANDAŞLARDAN DENETİM TALEBİ

Erzurum’da Ramazan aylarında alınan çeşitli önlemlere ve kontrollerin yapılmasına rağmen torpil ve benzeri patlayıcı maddelerin satışlarının önüne geçilemiyor. Bu durum vatandaşlar arasında daha fazla hassasiyet ve denetim talebini gündeme getiriyor.