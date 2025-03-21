Genç Kız Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

TRAFAKAZASI VE KAYBEDİLEN HAYAT

Antalya’da, özel halk otobüsü ve hafif ticari aracın karıştığı bir trafik kazasında, 22 yaşındaki genç kız, yolcu konumunda bulunduğu araçtan yola fırlayıp hayatını kaybetti. Kazanın ardından yola saçılan eşyalar arasında bulunan nazar boncuklu anahtarlık ise insanların yüreklerini burktu.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kaza, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ahmet C. C. yönetimindeki 07 AU 0079 plakalı özel halk otobüsü, Ahmet Ü. tarafından kullanılan 07 AIT 631 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ceren K., yola savrularak metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ceren K.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

YAKINLARINDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Ölüm haberini alan genç kızın yakınları derin bir üzüntü yaşadı. Ceren K.’nın Kıbrıs’taki bir üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenildi. Bu trajik olaydan geriye ise, yola saçılan eşyaları kaldı. Eşyalar arasında yer alan nazar boncuklu anahtarlık, olayın duygusal boyutunu daha da artırdı. Genç kızın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.