Genç Kız Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

KAZA SAAT 22.00’DE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 22.00 civarında Sahil Yolu Pendik yönünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A.E.T. kontrolündeki 34 AET 053 plakalı otomobil, ışıklarda yolculuk yapan Sibel Güngör’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Güngör, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güngör’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALARIN ARDINDAN MORG DAVRANIŞI

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Sibel Güngör’ün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma süreci başlamış durumda. Ayrıca, kaza anı, kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın içindeki kamera tarafından kaydedilmiş durumda. Görüntülerde, Sibel Güngör’ün kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışırken 34 AET 053 plakalı otomobilin çarparak yola savrulma anları görülüyor.