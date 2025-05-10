Genç Kızın Cesedi Kuyuda Bulundu

GENÇ KIZIN CENAZESİ KUYUDA BULUNDU

Kütahya’da, yaklaşık 1,5 yıl önce dayısı tarafından öldürüldüğü iddia edilen 19 yaşındaki genç kızın cesedi, daha önce yaşadığı evin zemin katındaki kuyuda bulundu. Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 2011 yılında eşini öldüren Hatice Uyğur’un Kütahya’da yaşayan kızı Nagihan Uyğur’dan uzun süredir haber alınamaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Genç kızın öldürülmüş olabileceği düşüncesiyle Cinayet Büro Amirliği bünyesinde bir ekip oluşturuldu.

SORUŞTURMA BİLGİLERİ

Nagihan Uyğur’un yakınlarının ifadelerine başvuruldu. Çelişkili yanıtları ile dikkat çeken Osman Ç. (37), genç kızın babasının 2011 yılında Hatay’da eşi ve kayınbiraderi tarafından öldürüldüğünü, anasının cezaevinde bulunduğunu ve dayı Yaşar Tekeli’nin (41) ise uzun yıllardır kaçtığını belirtti. Osman Ç, genç kızın dayısı tarafından istismar edildiğini ve 2023 yılı ekim ayında bir karara varıldığını, Yaşar Tekeli’nin genç kızı iple boğarak öldürdüğünü öne sürdü. Osman Ç, cesedin de dayı tarafından yaşadıkları evin zemin katındaki kuyuda atıldığını ve kendisinin de bu işleme yardım ettiğini ifade etti.

CESEDİN BULUNMASI VE GÖZALTILAR

Osman Ç’nin verdiği bilgiler doğrultusunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri, ailenin daha önce oturduğu evdeki kuyuyu aradı. Üstü betonla kapatılan 5 metre derinliğindeki kuyuda Nagihan Uyğur’un cesedi bulundu. Kuyudan çıkarılan ceset, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Katil zanlısı olarak tespit edilen dayı Yaşar Tekeli’nin, genç kızın babasını öldürmekle suçlu bulunarak şubat ayında cezaevine konulduğu anlaşıldı. Olayla alakalı gözaltına alınan Osman Ç. ve diğerleri, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.