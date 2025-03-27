Genç Kızın Teravih Yalanı Sosyal Medyada Viral Oldu

EVDEKİ YALAN VE DIŞAVURUM

Ailesine “teravihe gidiyorum” diyerek dışarı çıkan genç kız, kıyafetlerini değiştirip en yakın arkadaşıyla buluşmaya gittiği anları sosyal medyada paylaştı. Videoda, kız, ailesinin erkek kardeşine daha fazla özgürlük tanıdığını savunarak, “Erkek kardeşim saat 00.30’da 01.00’de eve gelmesine rağmen izin veren babam, ben saat 21.00’de eve geldiğimde deliriyor. Bu yüzden üzgünüm. Allah’ım sen beni affet… Bugün teravihe gideceğim diye yalan söyleyip dışarı çıktım ve en yakın arkadaşımla buluşmaya geldim” ifadelerini kullanıyor.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN REAKSİYONLAR

Paylaşılan video hızla viral oldu. Kullanıcılar videonun altına “Allah ailesinin yardımcısı olsun”, “Baban dahil herkes öğrendi”, “Çok üzücü maalesef”, “Kız kapalı değil namaz için öyle giyinmiş” gibi yorumlar yaparak durum hakkında görüşlerini aktardı. Bu olay, gençlik, aile ilişkileri ve toplumda cinsiyet eşitsizliği konularında dikkat çekti.