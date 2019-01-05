Genç kızları vahşice öldürmüştü! Yakalandı

Ukrayna’da tıp okuyan Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi’yi vahşice öldürülen Hüsnü Can Çökmez Kurtköy Mezarlığı’nda yakalandı.

Ukrayna’nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi’ni vahşice katleden ve Türkiye’ye kaçtığı anlaşılan Hüsnü Can Çökmez Pendik Kurtköy mezarlığında kuru sıkı tabanca ve bıçakla yakalandı.

Pendik’teki iki adrese yapılan baskında izine rastlanamayan Çökmez’i bulmak için Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Pendik İlçe Araştırma Büro Amirliği ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu Hüsnü Can Çökmez saklandığı Kurtköy Mezarlığı’nda yakalandı. Üzerinden kuru sıkı tabanca ve bıçak çıkan Çökmez gözaltına alınıp Emniyet’e götürüldü.

Ukrayna’da, Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan 20 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi’nden haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirmiş; kızların kaldıkları Harkov’daki Valentinovskaya Caddesi üzerindeki bulunan apartman dairesine giden polis ekipleri, kızların cansız bedenleri ile karşılaşmıştı. Yapılan incelemede öğrencilerin bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilmişti.

Ukrayna basını hayatını kaybeden genç kızlardan birinin eski erkek arkadaşı Hüsnü Can K. ile Harkov’da bir alışveriş merkezinde tartışırken görüldüğünü yazdı. Ukrayna basını, yerel kaynaklarına dayandırdıkları haberde, genç kızın Türk olan eski erkek arkadaşı tarafından rahatsız edildiğini daha önce ailesine söylediğini; olayın zanlısı olduğundan şüphelenilen Hüsnü Can K.’nın ise 2 Ocak’ta Türkiye’ye döndüğünü iddia etti.

HÜRRİYET