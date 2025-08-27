Genç Kızların Bilardo Kursuna Katılımı Arttı

GENÇ KIZLARDAN BİLARDO KURSUNA YOĞUN İLGİ

Malatya’nın Pütürge ilçesinde gerçekleştirilen bilardo kurslarına genç kızların katılımı oldukça dikkat çekiyor. Pütürge Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın organizasyonu ile açılan kurs ve etkinlikler sayesinde büyük bir ilgi görüyor. Özellikle bilardo kurslarında genç kızların yoğun katılımı ortaya çıkıyor. Kurslara düzenli katılan genç kızlar, kısa bir süre içerisinde önemli bir ilerleme kaydederek turnuvalara katılacak seviyeye geliyor.

BİLGİLİ EĞİTMENLER VE BİRE BİR EĞİTİM

Geçtiğimiz yıl Malatya’da bir ilki temsil eden Bayanlar Sekiztop Amerikan Bilardo Turnuvası’na 18 kursiyer katıldı. Merkezde görev yapan eğitmenler, öğrencilerle bire bir ilgilenerek hem Amerikan hem de üçtop bilardo branşlarını en iyi şekilde öğretmeye devam ediyor. Pütürge Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Bucak, konu hakkında şu şekilde bilgi veriyor: “Merkezimizde şu anda 220 kayıtlı öğrencimiz var ve her gün yaklaşık 60-70 öğrencimize aktif olarak kurs veriyoruz. Bilardo dışında Kuran-ı Kerim, Resim, El Sanatları, Takı, Akıl-Zeka Oyunları, Satranç, Langırt, Masa Tenisi, Voleybol ve Futbol gibi birçok alanda kurslarımız başarıyla devam ediyor. Eğitmenlerimizin öğretme arzusu ve öğrencilerimizin öğrenme isteği ile güzel sonuçlar alıyoruz.”