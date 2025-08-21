Genç, Konserde Evlilik Teklifinde Bulundu

KONSERDE EPİK EVLİLİK TEKLİFİ

BLOK3’ün gerçekleştirdiği konsere damga vuran bir an yaşandı. Genç, sahneye çıkarak sevgilisine sürpriz bir evlilik teklifi yapma cesareti gösterdi. Diz çökerek cebinden yüzüğü çıkaran gence, kadın el hareketleriyle “Hayır” yanıtı verdi. Ancak genç, kadının tepkisine aldırış etmeden yüzüğü uzatmaya devam etti.

Bu esnada BLOK3, seyirciden destek isteyerek “Benimle beraber evet diyeceksiniz” diye seslendi. Olaya tanıklık eden kalabalık, “Evet, evet” diye bağırarak genç adamı desteklemeye başladı. Kadın, mikrofonu alarak el hareketleriyle durumu anlatmaya çalışsa da, eli tutulup yüzük takıldı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATIYOR

Yaşanan ilginç anlar kameralara yansırken, görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, kadının “Hayır” tepkisine rağmen yüzüğün takılmasını eleştirirken, bazıları ise konserin unutulmaz bir anına tanıklık ettiklerini savundu. Olay, çeşitli tartışmalara sebep oldu ve dikkatleri üzerine çekti.