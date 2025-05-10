Genç köprüden düştü, kurtarıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Antalya’da bir genç, köprünün beton bariyerlerine çıktıktan sonra dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düştü ve yaralandı. Olay, saat 23.00 sıralarında Konyaaltı ilçesinde yer alan Recep Tırak Köprüsü’nde gerçekleşti. Genç adam, arkadaşlarıyla birlikte Konyaaltı Sahili’nde dolaşırken köprüyü geçmeye karar verdi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Arkadaşları yola devam ederken Deniz E. (31), köprünün bariyerine çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü. Yakındaki bir özel güvenlik görevlisi durumu fark edip hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Deniz E.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Aynı zamanda polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

YARALININ HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİ

Deniz E.’nin arkadaşları, merak edip geri gelirken kurtarma çalışmalarını heyecanla izledi. İtfaiye ekipleri, sedyeye aldıkları yaralı genci kurtarma aracındaki vinçle bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi ambulansta yapıldıktan sonra, Deniz E. tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.