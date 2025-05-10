Genç Liderler Geleceği İstanbul’da Şekillendiriyor. Kırsal Alanda Çözümler Sunan Gençler. NEXT 2025’te Küresel Sorunlar Tartışılacak. Gençler Fikirlerini Paylaşacak. Etkinliğe Yerliler ve Yabancılar Katılıyor. İstanbul’da Tarihi Bir Buluşma Gerçekleşiyor

GENÇLER GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR

TRT tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen NEXT 2025, 10 Mayıs’ta İstanbul’da farklı alanlarda iz bırakan genç gazeteciler, akademisyenler, girişimciler ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor. Etkinlik, gençlerin küresel konularda söz sahibi olmasını ve geleceği birlikte inşa etmelerini hedefliyor. Genç gazeteciler, akademisyenler, girişimciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bu yıl dördüncü kez düzenlenen NEXT etkinliğinde bir arada bulunuyor. İstanbul’da TRT’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu etkinliğe, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı başta olmak üzere birçok yerli ve yabancı genç katılıyor. Etkinlik, gençlerin fikirlerini uluslararası arenada duyurabilecekleri önemli bir platform sunuyor.

FARKLI ALANLARDAKİ SORUNLAR MASAYA YATIRILIYOR

NEXT 2025 etkinliğinde, teknolojiden spora, kültür-sanattan sağlığa kadar birçok güncel sorun ve çözüm yolları masaya yatırılacak. Etkinlikte paneller dışında, “Film Yapım Süreçlerinde Yapay Zeka Teknolojisi ChatGPT’yi Etkili Kullanmak”, “Holistik Yaşam: Zihin, Beden ve Ruh Dengesini Keşfetmek” ve “Gelişen Dijital Platformlar İçin İçerik Üretimi: Yeni Dönem” gibi başlıklarla atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

GENÇLERİN SESİ, GELECEĞE IŞIK TUTUYOR

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, etkinlikte gençlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, dünya gündemindeki önemli konuların tartışılması gerektiğine dikkat çekti. Sobacı, “Bugün bu platformda, bu etkinliğimizde medyadan kültür sanatına, sağlıktan iş dünyasına kadar çok önemli meseleleri ele alacağız. Küresel sorunların her biri aslında birbirine bağlı” dedi.

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL KONUMU VE GENÇLERİN ROLÜ

Türkiye’nin uluslararası düzeydeki konumuna ve politikalarına vurgu yapan Sobacı, gençlerin bu mücadelede önemli bir rol oynayacağına inanıyor. “Gençlerin fikirleri bizim için kıymetli. Bu nedenle TRT olarak gençlerin kendilerini gerçekleştirebileceği projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz” diye belirtti. NEXT etkinliği, gençlerin dinamizmini ve küresel meselelere çözüm bulma çabalarını bir araya getiren önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

DÜNYA GENÇLİĞİ, GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR

İngiltere’den Filistin’e, Hindistan’dan Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyadan katılımcılar, savaş bölgelerinden çevre krizlerine kadar çeşitli deneyimlerini gençlerle paylaşacak. Gazze’nin ortasında sesi duyulan gazetecilerden, Kuzey Kutbu’na keşif yapan kaşiflere ve Afrika’da teknolojiyle gençlerin hayatlarına dokunan girişimcilere kadar birçok ilham verici konuşmacı etkinlikte yer alıyor. Katılımcılar arasında Gazze’den hikayeleri dünyaya taşıyan gazeteci Plestia Aqad, Antarktika’nın çevre sorunlarına dikkat çeken fotoğrafçı Artem Shestakov, toplumsal değişimi destekleyen içerik üreticisi Deya Elayan ve ödüllü gazeteci Jay Palfrey gibi uluslararası tanınmış isimler bulunuyor.