Genç Madde Bağımlısı Evini Yaktı

İSTANBUL’DA KORKUNÇ OLAY

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ali Ceylan isimli kişi, bayram hazırlığı yapan annesini öldürmeyi hedefledi. Annesinin maruz kaldığı tehditler nedeniyle evden kaçmak zorunda kaldığı öğrenildi.

MUTFAK TÜPLERİYLE YANGIN ÇIKARTTI

Anne Gülhan Aydoğdu, evden uzaklaştıktan sonra oğlunun evin içinde mutfak tüplerini yerleştirdiğini fark etti. Bu tüplerle yangın çıkartan Ceylan, evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. 74 yaşındaki kanser hastası Gülhan Aydoğdu, yaşadığı zor durumu yetkililere aktardı.

ŞİDDETE MARUZ KALDI

Gülhan Aydoğdu, “Bana sürekli işkenceler yapıyordu. Evi yakmaya çalışıyordu ve beni dövmeye çalışıyordu. O gün eline balta aldı, beni keseceğini söyledi. Tuvalet bahanesiyle buradan kaçtım. Uyuşturucu bağımlısı, sürekli eve kendisi gibi arkadaşlarını getiriyor. Ben çok kez karakola gittim, hastanede kaldı ama yine aynı. İzmir’den bayram nedeniyle geldim, evladımla vakit geçirmek istedim ama başıma bu olay geldi. Evi yakmış, her yere tüpleri koymuş, tüm malzemeleri evin ortasına yerleştirmiş. Planı beni keserek evle beraber yakmaktı. Şuan kendisi hastanede, onun çıkmasını istemiyorum. Daha önce de beni darp etti, gelse yine beni öldürecek, ne yapacağımı bilmiyorum, kalacak evim kalmadı” şeklinde konuştu.