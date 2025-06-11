Genç Motosiklet Sürücüsü Kazada Yaralandı

KAZA ANINI YARATAN KOŞULLAR

Denizli’de abartı egzozlu motosiklet kullanan bir genç, polislerin peşine takılmasının ardından kaza yaptı. Olay, İstasyon Caddesi ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarının kesiştiği kavşakta gerçekleşti. Genç sürücü A.A., polislerin dur ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçmaya başladı.

KIRMIZI IŞIK İHLALI VE ÇARPMA OLAYI

20 APJ 199 plakalı motosikletle, Gazi Mustafa Kemal Caddesinden İzmir Bulvarı yönünde ilerleyen A.A., İstasyon Caddesi kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada yeşil ışıktan geçerek İstasyon Caddesine dönmek isteyen B.D. adlı sürücünün 06 BC 2636 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü A.A. ağır yaralandı.

Kaza sonrasında polis ekipleri, sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü A.A.’nın ayak ve omuzunda kırıklar ile boynundan yaralandığını tespit etti. A.A., ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan müdahale sonrasında genç sürücünün ifadesi alındı. A.A., ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye atmak, dur ihtarına uymamak ve abartı egzozlu motosiklet kullanmak suçlarıyla karşı karşıya kaldı.