Genç Mühendis Ecem’in Trafik Kazasında Hayatı Son Buldu!

GENÇ MÜHENDİS TRAFİK KAZASINA KURBAN GİTTİ

İstanbul’da havacılık teknolojisi sektöründe görev alan Ecem Sultan Çamlı (28), işe giderken yaşadığı trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Skuterle işe gittiği sırada, TIR’ın yanaşmasıyla birlikte 150 metre sürüklendikten sonra TIR’ın altında kalarak yaşamını yitiren genç mühendis, bugün memleketi Balıkesir’de son yolculuğuna uğurlanacak.

KAZA ANI VE SONRASI

Pendik’teki Teknopark İstanbul’da sistem mühendisi olarak çalışan Ecem Sultan Çamlı, sabah saatlerinde Kurtköy’deki evinden ayrıldı. Saat 08.45 sıralarında, İzmir yolu üzerindeki Yenişehir Mahallesi’nde skuter kullanırken, Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki dorsesiz TIR ile çarpıştı. Çamlı, kaza sonrası 150 metre boyunca sürüklendikten sonra ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan Ecem Sultan Çamlı, burada hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Çolak, “taksirle öldürme” suçuyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Ecem Sultan Çamlı, havacılık ve savunma sanayi projeleri hazırlıyordu ayrıca kendisinin kurduğu Ebabil Bilim ve Teknoloji Derneği’nin başkanlığını yapıyordu. Geçen hafta SAHA EXPO 2024 fuarına katılarak Türkiye’nin savunma alanındaki gelişimini sergilemekte olan Çamlı, sosyal medya hesabından “Türkiye’nin havacılık ve savunma alanındaki gücünü artırma hedefiyle geliştirdiğimiz hava araçlarımızı sergilemekten gurur duyuyoruz” paylaşımında bulunmuştu.

BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDAKİ BAŞARILARI

2010 yılında, Balıkesir’de düzenlenen 6. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı’nda (E-BİKO) animasyon dalında “Atom” konulu çalışmasıyla 2 bin 697 proje arasında dünya ikincisi olan Çamlı, Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Ebabil Dron Takımı’nın kaptanı olarak görev yaptı. Ayrıca, Balıkesir Ticaret Odası Kadın Girişimciler İl Kurulu’nda da görev alıyordu.

28 yaşındaki mühendis Ecem Sultan Çamlı’nın cenazesi, bugün saat 14:30’da evinin önünde helallik alındıktan sonra İkindi vakti Zağnos Paşa Camisi’nde kılınacak namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığı’nda toprağa verilecek.