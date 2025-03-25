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Genç Öğretmen Tehdit Edildiğini Açıkladı

DEHŞET VEREN TEHDİT

Genç öğretmen Ayşe Sarıkaya, kişisel X hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile eski sevgilisi tarafından ölümle tehdit edildiğini duyurdu. “Ölmek istemiyorum” şeklinde bir çağrıda bulunan Sarıkaya, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yardım istedi.

KORUNMA TALEBİ

Sarıkaya’nın paylaştığı videoda Adana ve Mersin valilikleri ile İçişleri Bakanlığı’na seslenerek korunma talebinde bulunduğu belirtiliyor. Videonun kısa sürede sosyal medyada viral hale gelmesi, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

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