“Genç Oğul Tarafından Aile Katliamı”

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ MEKAN

Muratlı’nın Fatih Mahallesi’nde bulunan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki bir apartmanın 3’üncü katında, gece saatlerinde A.Ç. tarafından bir olay meydana geldi. Henüz net bir sebebi belirlenemeyen bu olayda, A.Ç. mutfaktan aldığı bıçakla önce yatak odasında uyuyan annesi Nilay Ç. ile babası Murat Ç. (44) üzerinde saldırıda bulundu.

ALT KATTAKİ SALDIRI VE YARALILAR

A.Ç. daha sonra aynı binanın alt katına inerek burada da amcası Gürcan Ç. (42), yengesi Fatma Ç. (39) ve dedesi Celil Ç.’yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, dairelere girerek yaralı beş kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Anne Nilay Ç.’nin durumu ağırdı ve doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan 4 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI

Polis tarafından yakalanan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

CENAZE TÖRENİ VE TAZİYELER

Hasan Orhan İlk ve Ortaokulu’nda müdür olarak görev yapan Nilay Ç. için Muratlı Turan Camisi’nde öğle vakti bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel, saldırıda yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan Celil Ç. ile birçok vatandaş da katıldı. Taziyeleri kabul eden Celil Ç., “Neden böyle oldu anlamadım. Çok üzgünüm, içim yanıyor” sözleriyle duyduğu derin acıyı ifade etti. Cenaze, daha sonra Muratlı Mezarlığı’nda defnedildi.