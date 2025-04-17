Genç OSD, İspanya’da temaslar gerçekleştirdi

İLK KARMALARI İSPANYA’DA GERÇEKLEŞTİRDİLER

Genç Organize Sanayi Derneği, ilk Karma Ticaret Heyet Programını İspanya’ya düzenleyerek, bu ülkedeki sanayicilerle iletişim kurdu. Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların ikinci ve üçüncü kuşak temsilcileri, Genç Organize Sanayi Derneği çatısı altında bir araya gelerek, heyet programını İspanya’nın Barselona kentine gerçekleştirdi. Heyette, Dernek Başkanı Nazlı Can Delibaş liderliğinde 27 genç sanayici yer aldı.

BASKONSOLOSLUĞA ZİYARET

Heyet programının ilk durağı Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosluğu oldu. T.C. Barselona Başkonsolosu Ayşe Zeybek’i makamında ziyaret eden genç sanayiciler, üretim ve faaliyet alanlarını tanıtırken, İspanya pazarının sunduğu fırsatlar ve Türkiye-İspanya ticari ilişkileri hakkında bilgi aldı. Programın ilerleyen kısmında, Advanced Factories Fuarı ziyaret edildi. Heyet katılımcıları, makine, otomasyon ve üretim teknolojilerindeki son gelişmeleri yerinde inceleme fırsatını buldu ve fuara katılan firmaların yetkilileriyle dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim konularında verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

YENİLİKÇİ SİSTEMLERİ GÖRDÜLER

Genç OSD Karma Ticaret Heyeti’nin son durağı ise, Barselona’da Endüstri 4.0 alanında faaliyet gösteren DFactory Barcelona oldu. Üretim süreçlerinin dijitalleşmesini destekleyen inovasyon merkezi, teknoloji odaklı firmalara ev sahipliği yaparak İspanya’nın sanayi dönüşümüne öncülük ediyor. Merkez yetkilileriyle yapılan toplantılarda, heyet katılımcıları yeni nesil üretim teknolojileri, robotik sistemler, yapay zeka ve 3D üretim gibi konularda bilgi aldı.

ALI BAHAR’IN EMANETİ

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Dış Ticaret Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenen heyet programının son derece verimli geçtiğini belirten Genç OSD Başkanı Nazlı Can Delibaş, “Genç Organize Sanayi Derneği olarak bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Derneğimiz tarihinde ilk kez gerçekleştirdiğimiz yurt dışı teknik ve kültürel inceleme gezimizi, sanayisiyle öne çıkan Avrupa’nın en dinamik şehirlerinden biri olan Barcelona’ya gerçekleştirdik. Bu ziyaret, yalnızca bilgi ve deneyim paylaşımı açısından değil, merhum başkanımız Ali Bahar’ın kurduğu genç ve vizyoner sanayici profilinin bir yansıması olarak da büyük anlam taşıyor” şeklinde ifadelerde bulundu.

İSPANYA’DA BAŞLANGIÇ YILDIR

Genç, dinamik ve vizyoner bir sanayici topluluğu olduklarının altını çizen Delibaş, “Genç OSD’nin bugün geldiği noktada, rahmetli başkanımızın bizlere açtığı yol ve ilham verici liderliğinin izleri çok güçlü hissediliyor. Barcelona gezimiz, sadece teknik bir ziyaret değil, aynı zamanda birlikteliğimizi, vizyonumuzu ve gelecek hayalimizi pekiştiren önemli bir adım oldu. Bu gezi, dernek yapımızın sağlam temellere oturduğunu bir kez daha gösterdi. Bu gezinin bir başlangıç olduğunu düşünüyor ve önümüzdeki dönemde farklı coğrafyalarda da benzer ziyaretlerle derneğimizi uluslararası alanda daha görünür hale getirmeyi hedefliyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.