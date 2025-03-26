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Genç Osmanlı Kur’an Kursu’ndan Anlamlı Bağış

İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA YARDIM ELİ

Genç Osman 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri, kumbaralarında topladıkları harçlıklarını ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak amacıyla bağışladı. İyilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, bu minikler harçlıklarını ihtiyaç sahibi kardeşlerine bağışlayarak kumbaralarını iyilik için açtı.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Kur’an kursu öğreticileri Gülsüm Özkan ve Ayşe Şimşek’in eşlik ettiği çocuklar, İl Müftülüğüne giderek, harçlıklarını ihtiyaç sahibi kardeşlerine iletilmek üzere İl Müftüsü Bayram Danacı’ya teslim etti. Bağışları kabul eden Müftü Bayram Danacı, minik öğrencilere bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

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