Genç oyuncu, Beşiktaş’a veda etti

Siyah-beyazlı ekiple yollarını ayıran genç oyuncu Umut Nayir, Beşiktaş taraftarına sosyal medya üzerinden veda etti.

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Umut Nayir, sosyal medya hesabından ayrılığı duyurdu.

“Büyük Beşiktaş camiası; bugün itibariyle kendi adıma yeni bir serüvene başlıyorum. Türkiye’nin en büyük camialarından birinin parçası olmak benim için hep özel bir duygu olarak kalacak. Bana Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olma fırsatını veren, destekleyen ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Bir özel teşekkürü de büyük Beşiktaş taraftarına. Takımda olduğum dönemde ya da kiralık olarak farklı bir takımın formasını giydiğim dönemlerde de her zaman desteğini hissettiğim büyük taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteğini ve sevgisini asla unutmayacağım. Hoşçakalın. Sevgilerimle.”

Sergen Yalçın’ın kadroda düşünmediği isimlerden olan Umut Nayir, geçtiğimiz sezon Hajduk Split’te kiralık olarak forma giymişti.

Süper Lig’in yeni ekibi Giresunspor ile prensip anlaşmasına varan forvet oyuncusunun, önümüzdeki günlerde Karadeniz ekibine imza atması bekleniyor.

Beşiktaş formasını 30 kez terleten Umut Nayir, bu maçlarda 6 kez fileleri havalandırmış ve bir de gol pası vermişti.