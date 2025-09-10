Genç Oyuncu Dönüş İçin Bekliyor

Sakatlık Nedeniyle Forma Giyemiyor

Genç futbolcu, Benfica karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği mücadelesinde sahaya çıkamadı. 21 yaşındaki Kolombiyalı forvetin, milli ara sonrası sahalara dönüşü bekleniyor ancak henüz antrenmanlara başlayamadığı öğrenildi. Oyuncunun sahalara dönüşünün en az 1 ay alabileceği, eğer ameliyat olması gerekirse 6 ay boyunca futbol oynamayabileceği iddia ediliyor.

Milli Ara Sonrası Antrenmanlara Katılamadı

Jhon Duran, sakatlığı sebebiyle Süper Lig’de oynanan Gençlerbirliği deplasmanında takımının yanında olamadı. Milli aranın ardından idmanlara katılması ve yeniden sahalara çıkması bekleniyordu fakat bu durum gerçekleşmedi. Milli aranın bitmesine rağmen Kolombiyalı forvet, takımıyla antrenman yapamadı.

Ameliyat Riski Teknik Heyeti Endişelendiriyor

Diğer yandan, genç futbolcunun ameliyat olması durumunda en az 6 ay futbol sahalarından uzak kalacağı belirtiliyor. Bu olasılık, Fenerbahçe teknik heyeti için kaygı verici bir durum oluşturuyor. Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig’de toplamda 6 karşılaşmada görev alan Jhon Duran, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans göstermişti.